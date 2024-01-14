Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında! Muhtemel 11'ler

14 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:11

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Gaziantep FK ile Antep'te kozlarını paylaşacak.

Ligde son 2 maçında İstanbulspor ve Konyaspor'u farklı geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip filelere 56 gol göndererek bu alanda da zirvede yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Mbakata, Markovic, Jevtovic, Ogün, Maxim, Dragus.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

BONUCCI İLK KEZ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında kadroda yer alabilecek.

Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

OOSTERWOLDE SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

ANTEP 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde son olarak 15. hafta evinde Trazonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK, bu maçın ardından çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 7 karşılaşmadan ise sadece bir galibiyet aldı.

EV SAHİBİNİN GOL UMUDU DRAGUŞ

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Draguş, ligde 7 gol sayısına ulaştı.

Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Draguş, teknik direktör Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 farklı karşılaşmadan sadece Trabzonspor'a karşı yenildi.