Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi toplantı için nefesler tutuldu! İşte olası kararlar

02 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:23

PFDK, Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi

PFDK, Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi

Fenerbahçe'de tarihi dönemeç geldi çattı. Sarı-Lacivertli kulüpte olaylı Trabzonspor maçı sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların oylanacağı olağanüstü kongre bugün yapılacak. Haftalardır beklenen toplantı Ülker Stadı'ndan saat 17.00'de başlayacak.

Salt çoğunluk sağlanmaması halinde ise genel kurul 9 Nisan'a ertelenecek. Ancak Başkan Ali Koç'un yeterli katılımın sağlanması yönündeki çağrısı sonrası en az 20 bin üyenin bugün Ülker Stadı'nda hazır bulunması bekleniyor.

HANGİ KARARLAR ALINABİLİR?

Kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylardan yola çıkarak son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak etkili kararların kongre üyelerinin kararına sunulacağı belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde şu seçenekler bulunuyor:

Futbol takımını ligden çekerek önümüzdeki sezon alt ligden devam etme. Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara verme ya da dondurma. Yurt dışından bir kulüp satın alma. Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçına çıkmama.

BUGÜN KARAR ÇIKABİLMESİ İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR

Fenerbahçe yönetiminin ligden çekilme konusunda yetki alabilmek için gereken üye onayı sayısı da belli oldu. Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 55 bin.

Bugünkü Olağanüstü Genel Kurula sadece 31 Mart saat 24.00'e kadar yıllık 750 TL olan aidatlarını yatırmış olanlar katılabilecek.

Aidatını yatırmış olan üye sayısı 45 bin 142 kişi. Başkan Ali Koç'un ilk toplantıda işi bitirme hedefini gerçekleştirmesi için en az 22 bin 572 kişinin genel kurula katılması gerekiyor.