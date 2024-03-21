Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan'da yapılacak

21 Mart 2024 00:19 - Güncelleme : 21 Mart 2024 00:22

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın köklü takımlarından Olympiakos ile karşılaşacak. Peki, bu önemli maç ne zaman oynanacak?

İLK MAÇ 11 NİSAN'DA!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacağı çeyrek finalin ilk maçı 11 Nisan'da yapılacak. Heyecan verici mücadele, Türk ve Yunan futbolseverlerin nefesini kesecek. İlk maçın ardından takımlar, 18 Nisan'da rövanş için karşı karşıya gelecekler.

YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Çeyrek finalin ardından yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı final müsabakaları 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Bu önemli mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.