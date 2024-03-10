Canlı anlatım | Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk ediyor! İşte ilk 11'ler

10 Mart 2024 11:37 - Güncelleme : 10 Mart 2024 20:49

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, 29. hafta maçında bugün Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

4' Cengiz Ünder'in frikik vuruşu az farkla yan ağlara gitti.

9' Hakem Kadir Sağlam, oyunu geç başlattığı için Pendikspor kalecisi Erdem'i uyardı.

11' Gökcan'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte Halil uçarak dokundu. Top auta gitti.

30' Gol | Arka direkte hareketlenen Halil Akbunar kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Halil Akbunar, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

33' Edin Dzeko hava topunun ardından yerde kaldı. Boşnak forvetin kaşında açılma oldu. Sağlık ekipleri Dzeko'nun başına bandaj sardıktan sonra, Dzeko oyuna devam etti.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 11 dakika eklendi.

İlk yarı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.

59' Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışında çaprazdan ayakiçi vuruşuyla köşeye gönderdiği topta skoru eşitledi.

71' Welinton ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Pendikspor ile kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.