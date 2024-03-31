Fenerbahçe, TFF'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor!

31 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:03

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertliler, 2 Nisan'da 'ligden çekilme' konusunun da tartışılacağı Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor.

Genel kurulun yanı sıra gözler bir yandan da TFF'ye çevrildi.

ALİ KOÇ: "İNŞALLAH CEZA VERMEZLER YOKSA..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İnşallah futbolcularımıza ceza vermezler yoksa Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer" ifadelerini kullanmıştı.

Koç'un bu sözlerinin arkasından TFF'yi FIFA'ya şikayet etme planı çıktı.

FENERBAHÇE, TFF'Yİ FIFA'YA ŞİKAYET EDECEK!

Sarı-lacivertliler, futbolcularının PFDK tarafından ceza alması durumunda FIFA'nın kapısını çalacak.

Sporx'in haberine göre; Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin kulüp avukatlarıyla birlikte FIFA'ya kapsamlı bir raporla başvuracak ve olayların sorumlusu olarak maçı yöneten hakemler ve federasyon temsilcileri gösterilecek.

TÜRKİYE'NİN FIFA ÜYELİĞİ DE TEHLİKEDE!

Hazırlanan raporda, TFF kurumlarının bağımsız olmadığına dair örnekler de verilecek. Türkiye'nin FIFA üyeliğinin askıya alınması talebi de başvuru maddeleri arasında yer alacak.