Fenerbahçe - Trabzonspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak

17 Mart 2024 17:13 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:17

Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi, bu akşam gerçekleşecek. Heyecan dolu müsabaka öncesi takımların durumu ve maç öncesi kart sınırında bulunan futbolcular merak konusu. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe 40 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez rakibini mağlup etti. 34 maç ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin attığı 134 gole karşılık, bordo-mavililer 106 golle cevap verdi. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi, bu akşam saat 20:30'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Bu sezon deplasmanda 14 maça çıkan Fenerbahçe, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, ve diğer takımları mağlup ederek 40 puan topladı. 10 lig maçında ise kalesini gole kapatan Fenerbahçe, dış sahada güçlü performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR KİMLER CEZALI? KİMLER KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, ve diğer oyuncuların sarı kart durumu dikkatle takip ediliyor. Bu futbolcuların yarınki müsabakada kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacakları biliniyor.