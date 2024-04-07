Fenerbahçe U19 evinde Giresunspor U19'u 4-1 yendi

07 Nisan 2024 15:26 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:27

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa öncesi Muslera ve Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması

Süper Kupa öncesi Muslera ve Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki teknik direktörü belli oldu!

U19 Elit A Ligi’nde Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 1-0 geriyi düştüğü müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 32. dakikada Emirhan Arkutcu, 67. dakikada Muhammet Zeki Dursun, 79. dakikada Yiğit Emre Ekiz ve 90+3. dakikada da penaltıdan Efekan Karayazı kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Caner Akbayrak attı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

U19 TAKIMI GALATASARAY'A KARŞI DA SAHAYA ÇIKACAK!

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da karşılaşacak Fenerbahçe'nin, mücadeleye U19 takımıyla çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket edecek.