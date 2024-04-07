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Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 15:26 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:27

Fenerbahçe U19 evinde Giresunspor U19'u 4-1 yendi

U19 Elit A Ligi 1. Grup 19. haftada Fenerbahçe evinde karşılaştığı Giresunspor’u 4-1 mağlup etti.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

U19 Elit A Ligi’nde Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 1-0 geriyi düştüğü müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 32. dakikada Emirhan Arkutcu, 67. dakikada Muhammet Zeki Dursun, 79. dakikada Yiğit Emre Ekiz ve 90+3. dakikada da penaltıdan Efekan Karayazı kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Caner Akbayrak attı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Fenerbahçe U19 evinde Giresunspor U19'u 4-1 yendi - 1. Resim

U19 TAKIMI GALATASARAY'A KARŞI DA SAHAYA ÇIKACAK!

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da karşılaşacak Fenerbahçe'nin, mücadeleye U19 takımıyla çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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