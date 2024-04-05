Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan "fair play" jesti

05 Nisan 2024 17:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:59

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor.

SERDAR DURSUN ADAY GÖSTERİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kuruluna yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.

FENERBAHÇE EREN ELMALI İLE CEVAP VERDİ

Trabzonspor'un Serdar Dursun'u ödüle aday göstermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp de bu jeste jestle karşılık verdi.

Fenerbahçe Kulübü de bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.

KARAR KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kulübün müracaatlarının kurula ulaştığını belirterek, kararın en yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.