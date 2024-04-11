Fenerbahce, Yunan deplasmanında! Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz 6 önemli eksikle çıkacağı maçta rövanş için avantajlı skor arayacak. Zorlu mücadele öncesi temsilcimizin muhtemel 11'li de belli oldu.. Peki Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalde sahne alıyor. Rakip ise Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos. Sarı-Lacivertli ekibimiz Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonunda yarı final hedefliyor.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Fenerbahçe maçı Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek. Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması 11 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ve Olympiakos arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final mücadelesi yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor.. Mücadele Exxen üzerinden naklen canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 6 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de Olmypiakos maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Djiku, Mert Hakan ve King karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür, UEFA listesinde yer almadığından kamp kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLMAYACAK
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabakada Fenerbahçe tribünü alınan ceza sebebiyle yerini alamayacak. İstanbul’daki rövanş mücadelesi ise 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşmada ev sahibi taraftarlar statta yerini alabilecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko