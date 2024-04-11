Fenerbahce, Yunan deplasmanında! Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

11 Nisan 2024 06:32 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 06:42

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalde sahne alıyor. Rakip ise Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos. Sarı-Lacivertli ekibimiz Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonunda yarı final hedefliyor.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek. Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması 11 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Olympiakos arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final mücadelesi yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor.. Mücadele Exxen üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de Olmypiakos maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Djiku, Mert Hakan ve King karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür, UEFA listesinde yer almadığından kamp kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLMAYACAK

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabakada Fenerbahçe tribünü alınan ceza sebebiyle yerini alamayacak. İstanbul’daki rövanş mücadelesi ise 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşmada ev sahibi taraftarlar statta yerini alabilecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko