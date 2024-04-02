Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi büyük tehlike!

02 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:01

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi toplantı için nefesler tutuldu! İşte olası kararlar

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi toplantı için nefesler tutuldu! İşte olası kararlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen ve zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi kart sınırındaki isimler dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE 9 YILDIZ KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sarı kart sınırında Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski bulunuyor.

Bu maçta kart görecek isimler Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.