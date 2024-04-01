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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 20:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:03

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Süper Lig'de çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye milli futbolcusundan müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla birlikte çalıştı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;de Adana Demirspor maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması yapıp çift kale maç oynadı. Futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMLA ÇALIŞTI

İdmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Çağlar Söyüncü, daha sonra özel program dahilinde antrenmana devam etti.

Milli futbolcunun Adana Demirspor'a karşı oynayıp oynamayacağı maç günü netleşecek. Çağlar'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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