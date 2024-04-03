Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

03 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:13

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

Yağız Sabıuncuoğlu'nun haberine göre; Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.

25 yaşındaki milli orta saha bu sezon çıktığı 42 resmi maçta 1 gol atarken 5 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER ARTTI!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek. Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.

Ayrıca PFDK tarafından 1'er maç ceza alan İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde'nin maçta oynayıp oynamayacakları Tahkim Kurulu'nun toplanmasına göre netlik kazanacak.