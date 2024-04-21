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21 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:15

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 7 futbolcusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yıldız futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak zorlu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike!

Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük tehlike! - 1. Resim

7 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde maç öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Kaynak: TGRT Haber
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