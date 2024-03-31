Fenerbahçe'de Fred krizi! Yine sakatlandı

31 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:38

Trednyol Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

FRED'İN SAKATLIĞI NÜKSETTİ!

Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan ve bir süredir dinlendirilerek tedavisi sürdürülen Fred'in sakatlığının nüksettiği iddia edildi.

Sambacı yıldız dün antrenmanda yaptığı düz koşuyu 5 dakika sonra bırakarak idmana devam edemedi.

TEŞHİS KOYULAMADI

İddiaya göre; Fred'in sakatlığı nüksetti. Teknik ekibin Brezilyalı orta sahanın sakatlığı için bir teşhis koyamadığı için resmi açıklama yapılamadığı da belirtildi.

Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık saptanmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı. Fenerbahçe, Fred'in olmadığı maçlarda zorlanmıştı.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR!

Fred'in ağrılarının devam etmesi halinde 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Brezilyalı orta sahanın Galatasaray maçına iğneyle çıkması ihtimal dahilinde gösterilse de teknik direktör İsmail Kartal oyuncusunu daha uzun sürebilecek bir sakatlığa kurban vermek istemiyor. Tecrübeli hoca, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.

31 MAÇTA 2 GOL-7 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.