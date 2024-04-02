02 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:55
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi feshedilecek
Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi. Kadro planlaması doğrultusunda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
LUAN PERES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luan Peres'in sözleşmesinin feshedileceği ifade edildi.
Brezilyalı futbolcunun kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek isteği de belirtildi.
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 20 maçta forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemelerinde oynanan 3 maçta süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: Ajansspor