Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi feshedilecek

02 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:55

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi. Kadro planlaması doğrultusunda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

LUAN PERES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luan Peres'in sözleşmesinin feshedileceği ifade edildi.

Brezilyalı futbolcunun kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek isteği de belirtildi.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 20 maçta forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemelerinde oynanan 3 maçta süre alabildi.

Güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.