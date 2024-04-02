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02 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:55

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
Fenerbahçe&#039;de ilk ayrılık belli oldu! Sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start verdi. Kadro planlaması doğrultusunda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

LUAN PERES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luan Peres'in sözleşmesinin feshedileceği ifade edildi.

Brezilyalı futbolcunun kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek isteği de belirtildi.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 20 maçta forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemelerinde oynanan 3 maçta süre alabildi.

Güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Kaynak: Ajansspor
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