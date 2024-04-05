Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 5 yıldızın son durumu belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred, İsmail Yüksek, Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in son durumları belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'in son durumları belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şu şekilde:
Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.
Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.
Mert Hakan: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.
İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.
Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.