Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 5 yıldızın son durumu belli oldu

05 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:57

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'in son durumları belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şu şekilde:

Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.

Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

Mert Hakan: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.

İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.