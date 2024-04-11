11 Nisan 2024 20:30 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:30
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi Cengiz Ünder şoku!
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, karşılaşma öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olurken sarı-lacivertlilerde bazı isimler yedek kulübesine çekildi.
CENGİZ ÜNDER BELİNDEN SORUN YAŞADI
Kanarya'da Cengiz Ünder belinde yaşadığı problem nedeniyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Fred ve Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmaya yedek başladı.
Ferdi. 43. dakikada sakatlanan Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu.
Kaynak: TGRT Haber