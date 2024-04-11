Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi Cengiz Ünder şoku!

11 Nisan 2024 20:30 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:30

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olurken sarı-lacivertlilerde bazı isimler yedek kulübesine çekildi.

CENGİZ ÜNDER BELİNDEN SORUN YAŞADI

Kanarya'da Cengiz Ünder belinde yaşadığı problem nedeniyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Fred ve Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmaya yedek başladı.

Ferdi. 43. dakikada sakatlanan Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu.