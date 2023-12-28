Fenerbahçe'den 3 transfer birden! İşte ödenecek bonservis

28 Aralık 2023 12:20 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 12:27

Altyapıya transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

3 GENÇ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Bursaspor altyapısında forma giyen 2008 doğumlu forvet Selahattin Sevim, 2008 doğumlu sağ kanat Ercüment Sancaklı ve 2009 doğumlu stoper Ege Kaan Akman transferi için anlaşma sağladı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Bursaspor altyapısında forma giyen üç genç futbolcu için toplamda 7.5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

SELAHATTİN SEVİM KİMDİR?

11 yaşında Kestelspor'dan transfer olduğu Bursaspor'da 30 Haziran'da imza attığı sözleşmeyle profesyonel olan Selahattin Sevim şimdiye kadar U-16 Milli Takımı ile 2 karşılaşmada ay yıldızlı formayı giydi.

ERCÜMENT SANCAKLI KİMDİR?

Alt yapı kariyerine Bursaspor'da başlayan Ercüment Sancaklı da 30 Haziran 2023'te prfesyonel sözleşmeye imza attı. Genç yetenek U-16 Milli Takımı ile 1 maça çıktı.

EGE KAAN AKMAN KİMDİR?

2009 doğumlu Ege Kaan Akman, 4 yıldır Bursaspor'un alt yaş kategorilerinde forma giyiyor. 14 yaşındaki genç oyuncu savunmada gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başardı.