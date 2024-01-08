Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 08 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:56

    Fenerbahçe'den defansa büyük transfer hamlesi! İtalyan yıldız hedefte

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe ligin ilk yarısında sakatlıklarla büyük sıkıntı yaşadığı defans mevkiini İtalyan dünya yıldızıyla takviye etmek istiyor. Teklif iletildi!

    Fenerbahçe&#039;den defansa büyük transfer hamlesi! İtalyan yıldız hedefte
    Fenerbahçe, Transfer

    Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'un ardı ardına yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligin ilk yarısında savunma problemleri yaşayan Fenerbahçe'den bu bölgeye önemli bir transfer hamlesi geldi. 

    SEZON SONU BOŞTA

    Habertürk'te yer alan habere göre Kanarya, tecrübeli İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye teklif iletti. Transfer görüşmeleri sürdüğü belirtilirken 36 yaşındaki oyuncunun formasını giydiği Alman kulübü Union Berlin'le sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. 

    Fenerbahçe'den defansa büyük transfer hamlesi! İtalyan yıldız hedefte

    Kulübüyle 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Bonucci, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken takımının formasını 723 dakika terletti.

     

    Haberler>Futbol>Fenerbahçe'den defansa büyük transfer hamlesi! İtalyan yıldız hedefte
    Etiketler
    fenerbahçetransfer
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...