Fenerbahçe'den defansa büyük transfer hamlesi! İtalyan yıldız hedefte

08 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:56

Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'un ardı ardına yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligin ilk yarısında savunma problemleri yaşayan Fenerbahçe'den bu bölgeye önemli bir transfer hamlesi geldi.

SEZON SONU BOŞTA

Habertürk'te yer alan habere göre Kanarya, tecrübeli İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye teklif iletti. Transfer görüşmeleri sürdüğü belirtilirken 36 yaşındaki oyuncunun formasını giydiği Alman kulübü Union Berlin'le sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Kulübüyle 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Bonucci, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken takımının formasını 723 dakika terletti.