Fenerbahçe'den flaş paylaşım! Süper Kupa'yı es geçti

04 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:22

Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 kadrosuyla çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'den bugün flaş bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE: "OLYMPİAKOS MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

Fikstüründe bir sonraki resmi maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı olan Fenerbahçe'de bugün kulübün sosyal medya hesabından, takımın antrenmanından kareler paylaşıldı. Paylaşımda, "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY MAÇINI ES GEÇTİ!

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında antrenmanın 11 Nisan'daki Olympiakos maçına yönelik olduğu belirtilerek Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkılacağı bir kez daha teyit edildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: