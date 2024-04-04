04 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:22
Fenerbahçe'den flaş paylaşım! Süper Kupa'yı es geçti
Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe'den bugün flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 kadrosuyla çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'den bugün flaş bir paylaşım geldi.
FENERBAHÇE: "OLYMPİAKOS MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"
Fikstüründe bir sonraki resmi maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı olan Fenerbahçe'de bugün kulübün sosyal medya hesabından, takımın antrenmanından kareler paylaşıldı. Paylaşımda, "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY MAÇINI ES GEÇTİ!
Sarı-lacivertlilerin paylaşımında antrenmanın 11 Nisan'daki Olympiakos maçına yönelik olduğu belirtilerek Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkılacağı bir kez daha teyit edildi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Kaynak: TGRT Haber