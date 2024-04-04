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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:22

Fenerbahçe'den flaş paylaşım! Süper Kupa'yı es geçti

Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe'den bugün flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;den flaş paylaşım! Süper Kupa&#039;yı es geçti

Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 kadrosuyla çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'den bugün flaş bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE: "OLYMPİAKOS MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

Fikstüründe bir sonraki resmi maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı olan Fenerbahçe'de bugün kulübün sosyal medya hesabından, takımın antrenmanından kareler paylaşıldı. Paylaşımda, "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY MAÇINI ES GEÇTİ!

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında antrenmanın 11 Nisan'daki Olympiakos maçına yönelik olduğu belirtilerek Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkılacağı bir kez daha teyit edildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

Kaynak: TGRT Haber
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