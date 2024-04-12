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12 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:32

Fenerbahçe'den 'Mehmet Büyükekşi' açıklaması! İddialar yalanlandı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ali Koç'un, Mehmet Büyükekşi'ye söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;den &#039;Mehmet Büyükekşi&#039; açıklaması! İddialar yalanlandı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik söylediği iddia edilen sözlerin doğru olmadığı açıkladı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un adı kullanılarak servis edilen, TFF Başkanı Sayın Büyükekşi’ye yönelik söylendiği iddia edilen bazı ifadeler içeren haber külliyen yalandır.

Kamuoyundan, gerçek olmayan söylemler içeren bu mesnetsiz, ciddiyetsiz ve maksatlı haberin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: TGRT Haber
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