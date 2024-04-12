Fenerbahçe'den 'Mehmet Büyükekşi' açıklaması! İddialar yalanlandı

12 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:32

Son dakika! Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması! Son durumu belli oldu

Son dakika! Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması! Son durumu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik söylediği iddia edilen sözlerin doğru olmadığı açıkladı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un adı kullanılarak servis edilen, TFF Başkanı Sayın Büyükekşi’ye yönelik söylendiği iddia edilen bazı ifadeler içeren haber külliyen yalandır.

Kamuoyundan, gerçek olmayan söylemler içeren bu mesnetsiz, ciddiyetsiz ve maksatlı haberin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz." denildi.