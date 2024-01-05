Fenerbahçe'den Samet Akaydın kararı

05 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:54

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor’dan 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen Samet Akaydın, Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamadı.

Samet, EURO 2024 öncesi daha fazla süre alabilmek ve turnuvaya hazır gidebilmek için ayrılık kararı aldı. 29 yaşındaki stoperin menajeri, dün kulüp binasında yönetimle görüşerek ayrılık için kolaylık istedi.

MONTELLA'NIN BANKOSU

Daha fazla süre alabilmek için başka bir kulübe transfer olmak isteyen Samet’e Rusya'dan 1-2 kulüp teklif yapsa da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncuya Rusya'ya gitmemesi tavsiyesinde bulundu. Samet Akaydın, Fenerbahçe'de süre alamamasına rağmen Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna çağrılmış ve ilk 11'de forma giymişti.

FENERBAHÇE'DEN SAMET'E AYRILIK İZNİ

Dün Fenerbahçe yönetimi ile görüşen 29 yaşındaki stopere izin çıktı. Sarı-Lacivertli kulüp, Samet Akaydın’ı ayrılık talebini kabul etti. Rusya ve Belçika’nın yanı sıra yurt içinden talipleri olan milli futbolcunun kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tecrübeli savunmacı bu sezon Fenerbahçe ile 11 maça çıktı. 10 kez Trendyol Süper Lig’de sarı-lacivertli formayı terleten Samet Akaydın, bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahaya çıktı.