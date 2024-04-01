Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte PFDK'ya sevk maddeleri

01 Nisan 2024 17:52 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:54

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında olaylı Trabzonspor ve Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

OSAYİ, OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak, Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ise 36. ve 45. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

36 VE 45. MADDE NE DİYOR?

Fenerbahçeli futbolcuların sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 36 ve 45. maddeleri şöyle:

Madde 45 – Kavga

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen

(a) Futbolculara3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.-

TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye

kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş

yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

Madde 36 - Sportmenliğe aykırı hareket

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 520.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 32.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 160.000.-TL’den 800.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 80.000.- TL’den 400.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 52.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 26.000.-TL’den 132.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.

(d) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL’den 1.200.000.-TL’ye kadar,

8 1. Lig için 220.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL’den 220.000.- TL’ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL’den 120.000.-TL’ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da bu fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.

(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,

(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 800.000.-TL’den 2.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 400.000.-TL’den 1.200.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 200.000.-TL’den 800.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 400.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde; (a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 80.000.- TL’den 280.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 120.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANABİLİR

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcuların cezaları belirlenirken haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanabilir.

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri şöyle:

Madde 12 – Haksız Tahrik

(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.

(2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir



Madde 13 – Takdiri indirim nedenleri

(1) Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.

(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.