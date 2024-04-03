Fenerbahçeli futbolcuların cezaları belli oldu! Adana Demirspor maçında oynayabilecekler mi?

03 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:48

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Olaylı Trabzonspor maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezaları belli oldu.

OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN'A 1'ER MAÇ CEZA

PFDK, Osayi Samuel hakkında ceza tayinine yer olmadığı kararı verirken Jayden Oosterwolde'ye rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 52 Bin TL para cezası, İrfan Can Eğribayat'a ise rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FORMA GİYECEKLER Mİ?

Verilen cezaların ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu.

TAHKİM KURULU TOPLANACAK

PFDK'nın kararının ardından Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezalarını hangi maçta çekeceklerini Tahkim Kurulu'nun bugün toplanıp toplanmaması belirleyecek.

CEZALARI ONANABİLİR DE KALDIRILABİLİR DE!

Fenerbahçe'nin ligde bu akşam Adana Demirspor ile maçı olduğu için Tahkim Kurulu'nun gün içerisinde toplanarak sarı-lacivertli futbolcuların cezasıyla ilgili kararını vermesi gerekiyor. Kurulun, iki futbolcunun 1'er maçlık cezasını onama ihtimalinin yanı sıra cezalarını kaldırma ihtimali de bulunuyor.

KARAR MAÇTAN SONRA ÇIKARSA ADANA MAÇINDA OYNAMAYACAKLAR

Düşük bir ihtimal de olsa Tahkim Kurulu'nun bugün toplanmaması halinde Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat takımlarının bu akşam oynayacağı Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.