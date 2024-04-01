Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Trabzonspor sözleri! Tarihi kongre öncesi camiaya seslendi

01 Nisan 2024 12:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:12

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve büyük olaylara sahne olan Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe karşılaşma sonrası yaşanan olaylar sonrası olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kongrede "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesini" yapacaklarını açıklamıştı.

"SADECE KENDİMİZİ SAVUNDUK"

Söz konusu kongre öncesi olaylı maçın en çok konuşulan isimlerden Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından camiaya seslendi. Maç sonrası sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlarla yaşadığı arbede nedeniyle PFDK'ya sevk edilme riski bulunan Nijeryalı futbolcu paylaşımında, "2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.