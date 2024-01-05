Fenerbahçelileri korkutan gelişme: Fred için geliyorlar!

05 Ocak 2024 12:00 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 12:04

Devre arası transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında takımı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor.

Brezilya'nın köklü takımı olan Internacional kısa süre içinde sarı-lacivertli takımın kapısını çalacak.

İSMAİL KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile kıyasıya bir transfer yarışına giren Fenerbahçe, bu yarıştan galip çıkarak Fred'i kadrosuna katmıştı.

Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha, Avrupa basınında da büyük ses getirirken İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu.

FENERBAHÇE, FRED'LE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, tecrübeli orta sahanın oynadığı hiçbir maçta kaybetmedi. Tüm puan kayıplarını Fred'siz çıktığı maçlarda yaşayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kesinlikle göndermek istemiyor.

18 MAÇTA 6 ASİST YAPTI

Sarı lacivertli takım, Brezilyalı yıldızı yaz transfer döneminde 9.74 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ile 18 maça çıkarak 6 asist yapma başarısı gösteren Fred'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 19 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Internacional altyapısında futbola başlayan Fred daha sonra Shakhtar Donetsk ile Manchester United formaları giydi.