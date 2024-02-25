Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Trio ekibi ne dedi?

25 Şubat 2024 06:18 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 06:41

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı son saniyelerde bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup ederken maç sonrası büyük tartışma çıktı. Sarı-lacivertliler lehine elle oynama nedeniyle VAR müdahalesiyle verilen penaltı kararı sonrası sosyal medya adeta alev alırken gözler hakem yorumcularının pozisyona ilişkin yorumlarına çevrildi.

Peki Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Hakem yorumcuları pozisyon için ne dedi? BeiNSport'ta yayımlanan Trio programı ekibi vpozisyonu değerlendirdi. İşte yorumlar:

FENERBAHÇE'NİN PENALTISINDA VAR MÜDAHALESİ DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bu açıdan bakınca ele geldi ya da gelmedi diyemem. Dokunuyorsa eğer yumruğa dokunmuş gibi gözüküyor. VAR müdahalesi bu pozisyonda başından sonuna kadar yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı vermiş. Doğru diyemeyeceğim o da yanlış. Bu pozisyon VAR'ın konusu olamaz.

Bahattin Duran: Futbolcunun eline geldiğini düşünüyorum ama sol eline geldiğini düşünüyorum. Topun kırılması var net. Parmakta hareket var. Ama net bir penaltı var diyemem.

Bülent Yıldırım: Bu top bir yerden kırıldı ancak buradan ayırt edemiyorum. VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi yanlış bu orta hakemin vereceği bir karar. Şu pozisyonda korner kararı çıksa kim itiraz edecekti.

OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Bülent Yıldırım: Ceza sahası içerisinde net penaltı.

Bahattin Duran: VAR'ın devreye girmemesi yanlış. Oosterwolde'nin dizine net bir şekilde vuruldu. Burada yapılan faul gördüğüm kadarıyla çizginin içinde. VAR'ın bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu hakeme bildirmesi lazımdı. Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Pozisyonla ilgili dediklerinizin hepsine katılıyorum. Penaltı.