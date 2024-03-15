Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u tanıyalım

15 Mart 2024 17:33 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:35

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Fenerbahçe kurada Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. sarı-lacivertliler ilk maçı 11 Nisan’da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan’da evinde oynayacak.

Kanarya, bu turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

SON İKİ MAÇI OLYMPİAKOS KAZANDI

Fenerbahçe ile Olympiakos ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kozlarını paylaştı, Yunan ekibi iki maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NDEN KONFERANS LİGİ'NE GELDİ

Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde West Ham United, Freiburg ve Baska Topola ile birlikte yer aldığı A Grubu’nu 7 puanla 3. sırada tamamladı.

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam eden kırmızı-beyazlılar, son 16 play-off turunda Ferencvaros’u elerken, son 16 turunda da Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybeden Yunan ekibi, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

LİGDE ŞAMPİYONLUK TURUNDA

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde normal sezonu 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 57 puanla 3. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, 26 hafta sonunda 58 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü. İlk 6 takımın Şampiyonluk Turu oynadığı ligde Olympiakos, ilk haftada Panathinaikos’a 3-1 kaybetti ve lider AEK Atina'nın 5 puan gerisine düştü.

KADRO DEĞERİ 110 MİLYON EURO

Olympiakos, kadro bakımından 110 milyon avroluk bir değere sahip. Kadrosunda 32 oyuncu barındıran Yunan ekibinde, A milli seviyede 9 futbolcu yer alıyor.

26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Olympiakos'u, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.

YUNANİSTAN'IN EN BAŞARILI TAKIMI

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nde bugüne kadar 47 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda elde eden kırmızı-beyazlılar, liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor. Yunan Ligi'nde Panathinaikos’un 20 ve AEK Atina’nın da 13 şampiyonluğu bulunuyor.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ EL KAABİ

Yunan ekibinin en golcü futbolcusu olan Ayoub El Kaabi, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Hatayspor forması da giyen El Kaabi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Faslı futbolcu, Yunanistan Ligi’nde çıktığı 22 maçta 15 gol kaydederken, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 5’er gollük katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa kupalarındaki son 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takımda Daniel Podence 12, Kostas Fortunis de 10 gole imza attı. Kadrosunda tecrübeli forvet Stevan Jovetic’i de bulunduran Yunan ekibinde, bir dönem Giresunspor forması giyen Chiquinho da yer alıyor.

ŞAMYPİYON HOCA MENDİLİBAR

Olympiakos’un başında geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Jose Luis Mendilibar yer alıyor. Deneyimli teknik direktör, 11 Şubat 2024’te Yunan takımında göreve başladı. İspanyol teknik adam, Olympiakos'ta bir dönem Süper Lig’de de çalışan Carlos Carvalhal’ın ardından göreve getirildi.

STADYUMU 32 BİN KİŞİLİK

Olympiakos karşılaşmalarını Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynuyor. Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan ve 1896 yılında açılan stadyumun 32 bin 115 kişilik kapasitesi bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Yunanistan’ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA KADROSU

Olympiakos'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor: Alexandros Paschalakis, Kostas Tzolakis, Athanasios Papadoudis, Francisco Ortega, David Carmo, Quini, Rodinei, Omar Richards, Panagiotis Retsos, Apostolos Apostolopoulos, Isidoros Koutsidis, Andreas Ntoi, Mady Camara, Andre Horta, Chiquinho, Vicente Iborra, Sotiris Alexandropoulos, Joao Carvalho, Santiago Hezze, Christos Liatsos, Daniel Podence, Anastasios Sapountzis, Kostas Fortounis, Ayoub El Kaabi, Youssef El-Arabi, Algassime Bah, Giorgos Masouras, Stevan Jovetic, Anastasios Tselios, Charalampos Kostoulas, Giannis Karakoutis.