Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'un lig maçı ertelendi! Gözler TFF'ye çevrildi

15 Mart 2024 20:16 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:21

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Kura sonrası Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK ve Olympiakos'un lig maçını erteledi.

Bu kararının sebebinin iki takımın da UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmış olmasından ve yoğun maç takviminden kaynaklandığı ifade edildi.

OLYMPIAKOS'UN LİG MAÇINA ERTELEME KARARI!

Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Yunanistan Futbol Federasyonu, 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan PAOK-Olympiakos maçını erteledi.

Olympiakos gibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden PAOK da çeyrek finalde Club Brugge ile eşleşmişti.

Fenerbahçe, Olympiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan'da, 18 Nisan'da ise Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yunan takımlarının maçlarının ertelenmesi, Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesiyle birlikte ileri bir tarihe ertelenmesini yeniden gündeme taşındı.

Konuyla ilgili TFF'den henüz resmi açıklama gelmezken, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar Süper Kupa finalinin ertelenmesi gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

FENERBAHÇE'NİN ZORLU FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmesiyle önümüzdeki haftalarda yoğun bir maç trafiğiyle karşı karşıya kalacak.

Fenerbahçe'nin nisan ayında oynayacağı maçlar:

3 Nisan: Fenerbahçe-Adana Demirspor (Süper Lig)

7 Nisan: Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Kupa)

11 Nisan: Olympiakos-Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

14 Nisan: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Süper Lig)

18 Nisan: Fenerbahçe-Olympiakos (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

21 Nisan: Sivasspor-Fenerbahçe (Süper Lig)

28 Nisan: Fenerbahçe-Beşiktaş (Süper Lig)

ALİ KOÇ: "SÜPER KUPA İÇİN BELLİ TARİHLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç, "Süper Kupa finalini belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaatleri açısından rakibimiz de kabul ederse Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz.''

İSMAİL KARTAL DA ERTELENMESİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'la 11 Nisan'da oynayacakları Süper Kupa maçının farklı bir tarihte oynanması gerektiğini söyledi.

Kartal, "7 Nisan'da oynayacağımız maç bizi zorlayacak. Bu konuda daha geniş bir takvimde maça çıkmayı isteriz" ifadesini kullandı.