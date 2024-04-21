Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

21 Nisan 2024 16:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 16:17

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Olympiakos maçında sakatlık yaşayan Becao kadroda yer aldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.