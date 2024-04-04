Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı ortaya çıktı: Maça 9 kişi çıkacak!

04 Nisan 2024 20:26 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:27

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını ve mücadelenin 90 dakikalık bir maç olmayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇA 9 KİŞİ İLE ÇIKACAK

Bilecik'in açıklamaları göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir seçenek bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçında sahaya 9 kişi ile çıkacak.

Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam edilebilmekte. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor.

OYUNCU SAYISI 6'YA DÜŞÜNCE MAÇ TATİL EDİLECEK

Fenerbahçe ceza almamak için müsabaka kadrosuna sadece 9 isim yazacak ve maça 9 kişi ile başlayacak. Ancak daha sonra 3 oyuncu muhtemelen sakatlık gerekçeleri ile oyundan çıkacaklar ve hakem de sarı-lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek.

GALATASARAY, SÜPER KUPA MAÇINI HÜKMEN 3-0 KAZANACAK

Fenerbahçe böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak.