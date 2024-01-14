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14 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:26

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Milan'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Rade Krunic ilk idmanına çıktı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Rade Krunic

Fenerbahçe'nin İtalya devi Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te iken Krunic bireysel çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör idaresinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalışma gerçekleştirdi.

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FenerbahçeRade Krunic
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