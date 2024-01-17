Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek piyangosu! Fransız devinin teklifi ortaya çıktı

17 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:57

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'e Fransız ekibi Lyon kanca attı.

İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Rade Krunic'in transferinde sarı-lacivertlilerle girdiği yarışı kaybeden Fransız temsilcisi, İsmail'i kadrosuna katabilmek için ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

8+4 MİLYON EURO TEKLİF

Lyon, İsmail Yüksek'in transferi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro bonservis artı 4 milyon Euro bonus önerdi.

Sözleşmesi uzatılırken İsmail Yüksek'e, "Avrupa ligleri sana açık, gitmek istediğinde kolaylık sağlayacağız" sözünü veren yönetim, Fransızların teklifini değerlendirmeye aldı.

FRANSA'YA SICAK BAKIYOR

İsmail Yüksek'in de kariyerini Lyon'da sürdürmek istediği ifade edilirken taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN DEV KAR

Milli oyuncuyu 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro karşılığında kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde çok büyük bir gelir ve kar elde edecek.