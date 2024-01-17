Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek piyangosu! Fransız devinin teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 2020 yılında 65 bin Euro'ya kadrosuna kattığı ve Jorge Jesus döneminde yıldızına partlatan İsmail Yüksek, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin gözdesi haline geldi. Fransız ekibi Lyon'un İsmail Yüksek için dev bir teklif yaptığı iddia edildi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, yıldız oyuncusundan yüksek bir kar elde edecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'e Fransız ekibi Lyon kanca attı.
İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Rade Krunic'in transferinde sarı-lacivertlilerle girdiği yarışı kaybeden Fransız temsilcisi, İsmail'i kadrosuna katabilmek için ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
8+4 MİLYON EURO TEKLİF
Lyon, İsmail Yüksek'in transferi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro bonservis artı 4 milyon Euro bonus önerdi.
Sözleşmesi uzatılırken İsmail Yüksek'e, "Avrupa ligleri sana açık, gitmek istediğinde kolaylık sağlayacağız" sözünü veren yönetim, Fransızların teklifini değerlendirmeye aldı.
FRANSA'YA SICAK BAKIYOR
İsmail Yüksek'in de kariyerini Lyon'da sürdürmek istediği ifade edilirken taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması ve resmi imzaların atılması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN DEV KAR
Milli oyuncuyu 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro karşılığında kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde çok büyük bir gelir ve kar elde edecek.