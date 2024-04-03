Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

03 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:37

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen tarihi kongre sona erdi. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna 4 maddelik bir yetki verildi.

İşte o maddeler:

1) Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.

2) Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası’na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.

3) Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.

4) Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.

ALİ KOÇ: "SÜPER KUPA İÇİN BİLET REZERVE ETMEYİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa finaliyle ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Koç dünkü kongrede, "İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin. 2 Nisan akşamına kadar Şanlıurfa için plan yapmayın' demiştim. 2 Nisan akşamındayız, tekrar çağrı yapıyorum. Lütfen plan yapmayın, Süper Kupa Finali için bilet rezerve etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAZSA NE CEZA ALACAK?

Fenerbahçe, kongreden çıkan kararı uygulayıp Süper Kupa finaline çıkmazsa ya da U19 takımıyla çıkarırsa ne ceza alacak?

Fanatik'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Müsabakası Statüsünde böyle bir ihtimalde yaptırım uygulayabilir.

TÜRKİYE KUPASI'NDAN MEN

Statünün 6. maddesi uyarınca, müsabakada yer almaya hak kazanan takım müsabakaya katılmazsa takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir.

TFF'NİN BELİRLEDİĞİ TAZMİNAT

Ayrıca söz konusu kulüp, TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF’nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Ayrıca para cezası veya hak mahrumiyeti de alabilir.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA MAÇA ÇIKABİLİR Mİ?

Fenerbahçe'nin bir diğer seçeneği ise U19 takımıyla Galatasaray'ın karşısına çıkmak. TFF talimatlarına göre bu mümkün ve herhangi bir yaptırımı yok.

GALATASARAY MAÇ SAATİNDE STATTA BULUNMAK ZORUNDA

Galatasaray cephesi resmi bir duyuru yapılana kadar yükümlülüklerini devam ettirip sahaya çıkmak zorunda.

Sarı-lacivertliler müsabakaya katılmama kararı alsa dahi Galatasaray, belirtilen gün ve saatte müsabakanın oynanacağı yerde hazır bulunmak zorunda. Aksi halde Galatasaray'la ilgili de yaptırım uygulanabilir.