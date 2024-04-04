Fernando Santos'tan Başakşehir maçı yorumu: Söyleyecek bir şey bulamıyorum

04 Nisan 2024 23:48 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 23:51

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Kartal'ın golünü Colley atarken Başakşehir'in sayısı eski bir Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan'dan geldi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

"MAÇI BİTİREBİLİRDİK"

Fernando Santos, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık" şeklinde konuştu.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Santos, "Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik" dedi.

"BU TAKIMIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU NET OLARAK BİLİYORUM"

Beşiktaş'ın teklifini gelecek sezonun projesi için kabul ettiğini vurgulayan Fernando Santos, şu görüşleri paylaştı:

"Sonuçlardan asla mutlu değilim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar."

"BEN YÖNETİME İNANIYORUM, ONLAR DA BANA İNANIYOR"

Santos, son 4 maçta 3 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takımın sergilediği performansın geleceğine etkisine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu tamamen bana bağlı değil. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon ligi en iyi şekilde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz."

"SEMİH MİLLİ TAKIMDA BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI"

Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım'a davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy'un bu duruma çok üzüldüğünü ancak genç oyuncunun güçlü kalarak ve iyi bir performans sergileyerek ay-yıldızlı ekipteki yerini sağlamlaştırması gerektiğini kaydetti.

Semih'in çok kaliteli bir futbolcu olduğunun altını çizen Santos, "Semih buraya geldiğimde genelde kanat oynuyordu. Onu santrfor olarak da oynattım. Semih ne tam bir 9 numara ne de tam bir kanat. O bir hücumcu. İnanılmaz bir bitiriciliği var. Özel bir futbolcu. Bitiriciliği inanılmaz. Milli takımda büyük bir şok yaşadı. Kolay değil. Çok heyecanlı gitti. Milli takımla seyahat edememiş olması ve kadroya girememesi Semih'i üzdü. İdmanlara daha fazla katılabilirdi. Ancak güçlü kalacak. Semih ile konuştuk. Moralini yükseltmesi ve daha güçlü olması önemli. Milli takımda yerini sağlamlaştıracak bir performans göstermeli." şeklinde konuştu.

Son olarak Yunanistan Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddialarına ilişkin de konuşan Fernando Santos, "Yunanistan'dan teklif almadım. Böyle bir şey yok. Karakterimde bir yerde çalışırken başka bir takımla görüşmem imkansızdır." ifadelerini kullandı.