FIFA'dan tarihe geçecek karar: İki Türk takımına süresiz transfer yasağı

17 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:43

Adana Demirspor ve Samsunspor, FIFA tarafından transfer yasağı getirilen kulüpler arasında yer alıyordu... FIFA, Adana Demirspor'a 3 dönem, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı vermişti. Bu iki kulübe verilen cezalar kaldırılırken FIFA'dan tarihe geçecek bir karar daha geldi.

FIFA, 3 dönem transfer yasağı alan MKE Ankaragücü ve Kayserispor kulüplerinin cezalarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. FIFA, Ankaragücü ve Kayserispor'un transfer yasağını süresize çevirdi.

TRANSFER YASAĞI NEDİR?

FIFA transfer yasağı, genellikle finansal ya da disiplin ihlalleri, oyuncu transferi kurallarına uymama gibi nedenlerle kulüplere verilen bir cezadır. Transfer yasağı, belirli bir süre boyunca kulübün oyuncu transferi yapmasını yasaklar.

Bu süre, genellikle birkaç transfer dönemi ya da belirli bir zaman dilimi boyunca geçerlidir. Yasağın süresi ve nedeni, kulübün ihlal ettiği kurallara bağlı olarak değişebilir.

Transfer yasağı, kulüplerin disiplin kurallarına uymalarını sağlamak, mali düzenlemelere uymalarını teşvik etmek veya genç oyuncuların korunmasını sağlamak gibi amaçlarla uygulanabilir. Yasağın kaldırılması genellikle, kulübün ilgili düzenlemelere uyduğunu ve cezaya neden olan sorunları çözdüğünü göstermesi durumunda gerçekleşir.