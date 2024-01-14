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14 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:38

Fırtına, Antalya'da seriyi sürdürmek istiyor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de yükselişini sürdürmek isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
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Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı ile çıkışa geçen bordo-mavililer, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar (bugün), saat 16.00'da oynanacak. Corendon Park Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Buksa.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis.

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Süper LigAntalyasporTrabzonspor
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