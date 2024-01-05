İtalyanlardan Galatasaray taraftarını kızdıran iddia: Mauro Icardi, Inter'e dönmek istiyor!

05 Ocak 2024 13:47 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:49

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi'nin bonservisini sezon başında 10 milyon Euro karşılığında almıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi için İtalyan basınından bir transfer iddiası ortaya atıldı.

'MAURO ICARDİ, INTER'E DÖNMEK İSTİYOR'

Tuttospor'un haberine göre; Mauro Icardi, Inter'e dönmek istiyor.

Ancak Icardi'nin talebine karşın Inter'in böyle bir düşüncesinin olmadığı aktarılırken Arjantinli yıldızın Inter'e geri dönmesinin şu anda imkansız olduğu vurgulandı.

GALATASARAY BIRAKMIYOR!

Galatasaray'ın nasıl bir teklif gelirse gelsin taraftarlar arasında güçlü bir bağ kurulan yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi bırakma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

27 MAÇTA 17 GOL-6 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta boy gösteren Icardi 17 gol, 6 asistlik katkı verdi. Deneyimli golcünün Galatasaray ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Icardi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında gösteriliyor.