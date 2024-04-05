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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 18:34 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:36

Fransa Ligue 1 Lens - Le Havre maçı 6 Nisan Cumartesi 18:00'da oynanacak

Lens ile Le Havre arasında oynanacak olan karşılaşmanın detayları ve yayın saati merak ediliyor. İşte, Lens - Le Havre maçının günü ve saati...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Fransa Ligue 1 Lens - Le Havre maçı 6 Nisan Cumartesi 18:00&#039;da oynanacak

Fransa Ligue 1'de mücadele devam ederken Lens evinde Le Havre'yi ağırlıyor. Maç öncesi taraftarlar, karşılaşmanın günü, saati ve diğer detayları hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyorlar. İşte, Lens - Le Havre maçının tüm detayları...

LENS - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens ile Le Havre arasında oynanacak olan maç, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek ve saat 18:00'de başlayacak.

Fransa Ligue 1 Lens - Le Havre maçı 6 Nisan Cumartesi 18:00'da oynanacak - 1. Resim

LENS - LE HAVRE MAÇI NEREDE?

Lens - Le Havre maçını canlı takip etmek isteyenler için birçok platformda yayın seçenekleri bulunuyor. Maç saati yaklaştıkça, internet üzerinden canlı yayın linkleri de paylaşılacak.

Kaynak: TGRT Haber
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