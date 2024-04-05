05 Nisan 2024 18:34 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:36
Fransa Ligue 1 Lens - Le Havre maçı 6 Nisan Cumartesi 18:00'da oynanacak
Lens ile Le Havre arasında oynanacak olan karşılaşmanın detayları ve yayın saati merak ediliyor. İşte, Lens - Le Havre maçının günü ve saati...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Fransa Ligue 1'de mücadele devam ederken Lens evinde Le Havre'yi ağırlıyor. Maç öncesi taraftarlar, karşılaşmanın günü, saati ve diğer detayları hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyorlar. İşte, Lens - Le Havre maçının tüm detayları...
LENS - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lens ile Le Havre arasında oynanacak olan maç, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek ve saat 18:00'de başlayacak.
LENS - LE HAVRE MAÇI NEREDE?
Lens - Le Havre maçını canlı takip etmek isteyenler için birçok platformda yayın seçenekleri bulunuyor. Maç saati yaklaştıkça, internet üzerinden canlı yayın linkleri de paylaşılacak.
Kaynak: TGRT Haber