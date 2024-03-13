Fransa'da oruç tutan futbolcular için skandal karar!

13 Mart 2024 17:25 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:26

Birçok Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'dan oruç tutan futbolcularla ilgili karar çıktı. Maç oynanırken futbolcuların oruç açmasına izin verilmeyeceği kararı büyük tepki çekti.

MAÇ OYNANIRKEN ORUÇ AÇMAK YASAK!

RMC Sport'un haberine göre, Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayı boyunca maç sırasında oruç açmak için mola verilmesine izin vermeyecek.

Alının bu karar sadece Fransa'da değil tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Fransa Futbol Federasyonu'na sert ifadelerle tepki gösterildi.

GEÇEN YIL DA YASAKLANMIŞTI

Fransa Futbol Federasyonu Federal Hakem Komisyonu geçen yıl da yetkililere gönderdiği e-mailde, futbolcuların sıvı tüketmek ya da yemek yiyerek orucunu açmalarına izin vermek için maçlarda mola vermesini yasaklamıştı.