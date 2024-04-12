12 Nisan 2024 06:43 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 06:39
Futbolda böylesi görülmedi: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı
Al Ittihad'dan Hamdallah, Süper Kupa finali bitiminde kırbaçla saldırıya uğradı. Yaşanan mağlubiyetin ardından sinirlerin gerildiği maçta fatura takımının tek golünü atan Hamdallah'a kesildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon oldu. Maçın ardından futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.
TARAFTARI KIRBAÇLADI
Mağlubiyetin ardından tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışma yaşayan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında bulunan kırbaçla karşılık verdi.
Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi.
İşte Hamdallah'ın son hali...
Kaynak: TGRT Haber