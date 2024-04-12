Futbolda böylesi görülmedi: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı

12 Nisan 2024 06:43 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 06:39

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon oldu. Maçın ardından futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

TARAFTARI KIRBAÇLADI

Mağlubiyetin ardından tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışma yaşayan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında bulunan kırbaçla karşılık verdi.

Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi.

İşte Hamdallah'ın son hali...