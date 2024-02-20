Galatasaray efsanesinden Okan Buruk sözleri: "Bir tane İmparator var"

20 Şubat 2024 11:46 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:24

Altyapısından yetiştiği Galatasaray formasıyla UEFA ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Suat Kaya, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

SUAT KAYA'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİNE CEVAP

Galatasaray’ın ligde 3-0 kazandığı Ankaragücü maçından sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun “Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir." sözleri gündem olmuştu.

tgrrthaber.com.tr'den Emre Topaloğlu'na konuşan Suat Kaya, “Şu andaki de efsane bir kadro ama 2000 kadrosuyla bu dönemin kadrosu maç yapsa efsane kadro kazanır.” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINA KALABİLİR"

Kaya, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışıyla ilgili, “Ummadık yerlerde puan kaybı olabilir. Az hata yapan kazanacak. Duygusal olarak kendi takımımın hata yapmaması taraftarıyım. Görüntü şampiyonluğun Galatasaray-Fenerbahçe maçına kalacağını gösteriyor. Sonuna kadar bu yarış sürecektir.” dedi.

OKAN BURUK SÖZLERİ: "BİR TANE İMPARATOR VAR"

Okan Buruk’un Galatasaray’da gösterdiği performansla ilgili “Yüzde 100’le devam ediyor.” diyen Suat Kaya, “Okan Buruk 'yeni İmparator' olur mu? sorusuna ise “İmparator bir tane var. Ona başka bir unvan bulmak lazım. Sezon sonunda büyüklerimiz başka bir şey uygun görürler” yanıtını verdi.

GALATASARAY FORMASI ALTINDA EFSANE OLDU

Galatasaray formasıyla 346 karşılaşmaya çıkan Suat Kaya, bu maçlarda 40 gol atarken 27 de asist yapmıştı. Kaya, milli forma altında da 14 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımla UEFA ve Süper Kupa'nın yanı sıra 4 Lig, 8 Türkiye Kupası ve bir de Türkiye Süper Kupası olmak üzere toplamda 15 kupa kazanan efsane isim, Galatasaray efsanesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.