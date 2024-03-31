Galatasaray, Hagi'yi transfer etti! Türkiye'ye geliyor

31 Mart 2024 15:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:03

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına erkenden başladı.

Kadro kalitesini ve derinliğini yükseltmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına devam ederken gündemine tanıdık bir ismi aldı.

GALATASARAY, HAGİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Akşam'ın Rumen basınından derlediği habere göre; Galatasaray, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu lanis Hagi'yi transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi İskoç ekibi Rangers'ta bulunan La Liga ekibi Alaves'te kiralık olarak forma giyen Ianis Hagi için harekete geçti.

'TRANSFER BİTTİ' İDDİASI!

İddiaya göre; Galatasaray, Ianis Hagi'nin transferini bitirdi. Sezonu kiralık olarak forma giydiği Alaves'te tamamlayacak Rumen yıldızın sezon sonunda Türkiye'ye geleceği belirtildi.

TRANSFERE BABA HAGİ ETKİSİ

Ianis Hagi'nin Galatasaray'a transferinde Gheorghe Hagi'nin büyük rol oynadığı ifade edildi.

Fatih Terim döneminde transfer edilen Morutan ve Cicaldau transferlerinde de Popescu ile birlikte büyük rol oynayan Rumen efsane daha önce de oğlunun sarı-kırmızılı takımda oynaması adına uğraş vermişti.

GALATASARAY'IN EFSANESİ GHEORGHE HAGİ 8 KUPA KAZANDI

1996'da Barcelona'dan transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda UEFA ve Süper Kupa'nın yanı sıra 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Gheorghe Hagi adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

IANİS HAGİ KİMDİR?

Futbola ülkesi Romanya'da başlayan Ianis Hagi, ilk profesyonel sözleşmesini babasının takımı olan FC Viitorul ile imzaladı.

2016'da Fiorentina'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Hagi, ardından Genk ve Rangers'ta forma giydi. Bonservisi Rangers'ta bulunan 25 yaşındaki on numara, bu sezon İspanyol ekibi Alaves'e kiralandı.

24 MAÇTA 2 GOL-1 ASİST

Bu sezon toplam 24 maçta 841 dakika görev alan Ianis Hagi, 2 gol, 1 asist kaydetti. Rumen yıldızın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro civarında gösteriliyor.