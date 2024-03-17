Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!

17 Mart 2024 14:28 - Güncelleme : 17 Mart 2024 15:06

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

İLK 11'LER

Kasımpaşa:Gianniotis, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mertens, Icardi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17 Mart Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

CİMBOM 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de Hatay’a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanya, Pendik, Adana Demir, Karagümrük, Konya, Kayseri, Trabzon, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Başakşehir, Ankaragücü, Antalya, Beşiktaş ve Rize maçlarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivas’la berabere kaldı.

4 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray’da, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada Rams Park’taki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu haftaki antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer almayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 77 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle yanıt verdi.