Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada? 

16 Şubat 2024 08:17 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 08:34

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı evinde 3-2 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı. Galatasaray'ın aldığı bu galibiyet Türkiye'nin Avrupa kupalarına gönderdiği takım sayısını belirleyen UEFA Ülke Sıralaması'na da doğrudan etki etti.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Galatasaray- Sparta Prag maçı öncesinde Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında topladığı 37,100 puan toplamıştı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin puanı 37.600 oldu. Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag’ın ülkesi olan Çekya ise topladığı 34,550 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Türkiye’nin puan sıralamasında bir basamak üstünde bulunan Belçika 46.000 puan toplarken Portekiz’in ise 53.149 puanı bulunuyor.

SIRADA FENERBAHÇE VAR

Türkiye ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa Kupaları’nda aldığı sonuçlara göre belirleniyor. Türkiye’nin rekabet halinde olduğu, İskoçya, Çekya, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler bulunurken sıralamada birinci konumda İngiltere bulunuyor. İngiltere’yi ise sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Fransa gibi takımlar takip ediyor.

2023-2024 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe temsil ediyordu. Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nden elenmesiyle birlikte iki takım ülke puanı sıralaması için mücadele ediyor.

İşte, güncel UEFA Ülke puanı sıralaması 2024

**UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024**

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından güncel sıralama aşağıdadır.