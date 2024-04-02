Galatasaray, lige Hatayspor maçıyla dönüyor! Muhtemel 11'ler

02 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:38

Galatasaray-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, bugün Hatayspor’u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda üst üste 12. galibiyetini alacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de evinde oynadığı 15 karşılaşmanın tamamını kazanırken 31. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında Galatasaray, Hatayspor’u ağırlayacak.

Galatasaray - Hatayspor karşılaşması Rams Park’ta 2 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CİMBOM'DA 5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

MUSLERA 5. KEZ DALYA DİYECEK

Galatasaray'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak.

OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu kıracak.

BU SEZON TEK YENİLGİ HATAY’DAN

Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.

Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.