Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da ödeme krizi! İhtar çeken iki yıldız kadro dışı bırakıldı

06 Ocak 2024 19:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 19:51

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesin Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak Konyaspor'da ödeme krizi yaşanıyor.

KOYNASPOR YÜKSELİŞTE

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde son 5 haftada çıkışa geçerek 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Konyaspor 18 puanla 16. sırada bulunuyor. Hakan Keleş'in öğrencileri 19. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

CIKALLESHI İHTAR ÇEKTİ, KADROYA ALINMADI!

Son oynanan Samsunspor ve Kayserispor maçlarından attığı 3 golle takımına 4 puan kazandıran yıldzı golcü Sokol Cikalleshi, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Sezon başı Suudi Arabistan'dan 700 bin Euro'luk teklif gelmesine rağmen kulübün transferine izin vermediği golcü futbolcu, son 2-3 aydır alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti.

İhtar sonrası Konyaspor yönetimi bu sezon 8 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan başarılı forveti Galatasaray maçının kadrosuna almadı.

Arnavutluk Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na gidecek yıldız oyuncu devre arası transfer teklifleri almasına rağmen Konyaspor'da kalmaya sıcak bakıyordu. Yaşanan bu gelişme sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

FRANSIZ KALECİ BERNARDONİ DE KADRODA YOK!

Galatasaray'la oynanacak maç öncesi Sokol Cikaleshi'ye benzer bir durum Fransız kaleci Paul Bernardoni ile de yaşandı.

Bir süredir maaşı ödenmeyen kalecinin avukatları kulübe ihtarname çekti. İhtarname sonrası Konyaspor yönetimi bu sezon 17 maçta forma giyen 26 yaşındaki kaleciyi Galatasaray maçının kadrosuna almadı.

KONYASPOR BAŞKANI, ABDÜLKERİM İÇİN GALATASARAY'A İHTAR ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan transfer ettiği ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Abdülkerim Bardakcı için yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılılara ihtar çekmişti.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'dan 250 bin Euro alacaklarının olduğunu ve parayı alamadıkları takdirde dava açacaklarını açıklamıştı.

Galatasaray Kulübü ödemeyi kısa süre içinde yaparak çıkacak krizi önlemişti.

MUHTEMEL 11

Konyaspor'un Galatasaray maçına, Mehmet Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Morena ve Muhammed Demir, 11'iyle çıkması bekleniyor.