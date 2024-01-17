Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor

17 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:19

Galatasaray, uzun zamandır yolunu gözlediği yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye nihayet kavuşuyor. Fenerbahçe maçında yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli forvetin bir süre dinlendirilmesine karar verilmişti.

Ayağındaki sakatlığı da iğneyle oynadığından dolayı tam olarak iyleşmeyen Icardi, dinlenme sürecinde iki sakatlığını da atlattı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR, YARIN İDMANDA

Dinlenme sürecini eşi Wanda Nara ile birlikte Güney Amerika'da tatil yaparak geçiren Icardi'nin son durağı Brezilya olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, bu akşam Türkiye'ye dönerek yarın gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA

Yıldız oyuncu, Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda olacak.

Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı dönüş paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.