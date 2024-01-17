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17 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:19

Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor

Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüzünde kırık oluşan, Beşiktaş derbisinden bu yana topuğundaki sakatlığı da devam eden Mauro Icardi'ye izin verilmiş, dinlenme sürecinde Güney Amerika'da tatil yapan Icardi dönüyor. Arjantinli golcü akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek ve yarınki idmanda yer alacak. Icardi'nin Trabzonspor derbisinde de kadroda olması bekleniyor.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray, Mauro Icardi&#039;ye kavuşuyor
Galatasaray, Mauro Icardi

Galatasaray, uzun zamandır yolunu gözlediği yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye nihayet kavuşuyor. Fenerbahçe maçında yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli forvetin bir süre dinlendirilmesine karar verilmişti.

Ayağındaki sakatlığı da iğneyle oynadığından dolayı tam olarak iyleşmeyen Icardi, dinlenme sürecinde iki sakatlığını da atlattı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR, YARIN İDMANDA

Dinlenme sürecini eşi Wanda Nara ile birlikte Güney Amerika'da tatil yaparak geçiren Icardi'nin son durağı Brezilya olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, bu akşam Türkiye'ye dönerek yarın gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA

Yıldız oyuncu, Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda olacak.

Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı dönüş paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor

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GalatasarayMauro Icardi
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