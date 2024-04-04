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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 17:53 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:56

Galatasaray peşindeydi! Eren Dinkçi transferi resmen açıklandı

Almanya Bundesliga ekibi Freiburg, bu sezon Heidenheim'da kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'yi transfer etti. Adı transfer döneminde Galatasaray ile de sık sık anılan genç oyuncu gelecek sezondan itibaren Freiburg forması giyecek.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber | İhlas Haber Ajansı
Galatasaray peşindeydi! Eren Dinkçi transferi resmen açıklandı

Bu sezon kiralık olarak oynadığı Heidenheim'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Türk asıllı Alman futbolcu Eren Dinkçi'nin yeni adresi belli oldu.

FREİBURG TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

Almanya Bundesliga ekibi Freiburg, 22 yaşındaki futbolcuyu yeni sezondan itibaren kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi, gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak" denildi.

Açıklamada, sözleşmenin içeriğinin açıklanmamasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Galatasaray peşindeydi! Eren Dinkçi'nin yeni adresi belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Süper Lig devi Galatasaray, Heidenheim'da gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Eren Dinkçi'yi takibe almıştı. Cimbom'un sezon sonu teklif götürme hazırlığında olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Transferde elini çabuk tutan Freiburg Eren Dinkçi'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu yeni sezonda Alman ekibinin formasını giyecek.

27 MAÇTA 9 GOL-5 ASİST

Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, burada 50 müsabakada forma giydi.

Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da oynayan Eren Dinkçi, 27 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: TGRT Haber | İhlas Haber Ajansı
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