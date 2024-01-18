18 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:29
Galatasaray taraftarını sevindiren haber: Mauro Icardi geri döndü
Sakatlığından dolayı dinlenmesi için izin verilen ve bir süredir yurt dışında olan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray yıldız golcüsüne kavuştu.
Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.
ANTRENMANLARA BAŞLIYOR
Sakatlığını atlatan golcü oyuncunun kısa sürede takıma katılarak antrenmanlara başlaması bekleniyor.
TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA
Icardi'nin hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olması bekleniyor.